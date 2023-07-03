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Забезпечення України боєприпасами у національних інтересах США, - Майк Пенс

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Понеділок 03 липня 2023 04:52
Забезпечення України боєприпасами у національних інтересах США, - Майк Пенс Фото: колишній віце-президент США Майк Пенс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Колишній віце-президент США та конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс підтримує постачання Україні різних видів озброєнь, зокрема, боєприпасів. Політик переконаний, що така допомога у національних інтересах Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Пенса телеканалу CBS.

За словами представника Республіканської партії, США повинні й надалі надавати військову підтримку Україні, яка відбиває повномасштабну агресію РФ.

"Ми повинні забезпечити їх (українців) боєприпасами, щоб відбити російське вторгнення", - наголосив 63-річний колишній конгресмен та губернатор штату Індіана у спілкуванні з представниками ЗМІ.

Також віце-президент Штатів вважає, що в інтересах свободи та національних інтересах США надати Силам оборони України все необхідне. Так він відповів на запитання журналістів, чи потрібно передати українській стороні ракети далекого радіусу, такі як ATACMS, на необхідності яких давно наголошує Київ.

Майка Пенса до України.

Днями 48-й віце-президент США кандидат на майбутніх виборах глави держави від Республіканської партії прибув до столиці України з не анонсованим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та провів переговори.

Також Майк Пенс 29 червня окрім Києва також відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь у Київській області.

Під час своєї поїздки в Україну він наголосив, що цей візит лише зміцнює його рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки України та союзників.

Нагадаємо, що в рамках виборів у США республіканці мають визначити єдиного кандидата 15 липня 2024 року. Конкурентами Пенса є Дональд Трамп та ще дев'ять осіб, серед яких губернатори, сенатор та мер.

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