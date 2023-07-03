Обеспечение Украины боеприпасами в национальных интересах США, - Майк Пенс

Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс поддерживает поставки Украине различных видов вооружения, в частности боеприпасов. Политик убежден, что такая помощь в национальных интересах Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Пенса телеканалу CBS.

По словам представителя Республиканской партии, США должні и далее оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию РФ.

"Мы должны обеспечить их (украинцев) боеприпасами, чтобы отразить российское вторжение", - подчеркнул 63-летний бывший конгрессмен и губернатор штата Индиана в общении с представителями СМИ.

Также вице-президент Штатов считает, что в интересах свободы и национальных интересах США предоставить Силам обороны Украины все необходимое. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса, такие как ATACMS, на необходимости которых давно акцентирует внимание Киев.

Визит Майка Пенса в Украину

На днях 48-й вице-президент США, кандидат на предстоящих выборах главы государства от Республиканской партии прибыл в столицу Украины с не анонсированным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и провел переговоры.

Также Майк Пенс 29 июня кроме Киева также посетил Мощун, Бучу и Ирпень в Киевской области.

В ходе своей поездки в Украину он подчеркнул, что данный визит только укрепляет его решимость внести свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке Украины и союзников.

Напомним, что в рамках выборов в США республиканцы должны будут определить единственного кандидата 15 июля 2024 года. Конкурентами Пенса являются Дональд Трамп и еще девять человек, среди которых губернаторы, сенатор и мэр.