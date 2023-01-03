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Забезпечать інтернет до 12 годин. Мінцифри передало провайдерам спеціальні батареї

Новость на русском →
Вівторок 03 січня 2023 16:36
Забезпечать інтернет до 12 годин. Мінцифри передало провайдерам спеціальні батареї Фото: Мінцифри передало провайдерам спеціальні батареї SBL (ogolosha.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністерство цифрової трансформації України спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.

"Це обладнання допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям бути на зв'язку з рідними та знати останні новини", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що батареї отримали 29 провайдерів із усіх областей України, переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Раніше ми писали, що відхід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson завдаватиме шкоди мобільним мережам у довгостроковій перспективі, викликаючи погіршення якості зв'язку.

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