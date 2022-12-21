Мобільний зв'язок та інтернет у Росії погіршуються після виходу Nokia та Ericsson, - Reuters

Після того, як виробники телекомунікаційного обладнання Nokia і Ericsson покинуть Росію наприкінці року, їх вихід завдаватиме шкоди мобільним мережам країни в довгостроковій перспективі, викликаючи погіршення якості зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

П'ять високопоставлених керівників телекомунікаційних компаній та інші джерела в галузі заявили, що російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, зіткнуться з повільнішим завантаженням, більшою кількістю скинутих викликів і тривалішими відключеннями, оскільки оператори втрачають можливість оновлювати або виправляти програмне забезпечення, а також зіткнутися з виснаженням запасних частин.

Ericsson і Nokia, на частку яких у сукупності припадає велика частка ринку телекомунікаційного обладнання та майже 50% базових станцій у Росії, виробляють все, починаючи від телекомунікаційних антен і закінчуючи обладнанням, що з'єднує оптоволокно, що передає цифрові сигнали.

Вони також надають важливе програмне забезпечення, що дозволяє функціонувати різним частинам мережі.

Фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер заявив, що компанія працюватиме в Росії лише до кінця року, коли закінчиться термін дії всіх винятків із санкцій.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк повторив цю заяву: "Наш вихід буде повним. Ми не збираємося нічого постачати до Росії".

Як зазначає Reuters, досі російська економіка витримувала санкції та експортний контроль, запроваджені урядами після того, як Москва вторглася в Україну, але майбутній висновок Nokia та Ericsson може вплинути на повсякденне життя росіян.

Державні програми з просування російського обладнання допомогли операторам зв'язку за останні кілька років менше залежати від Nokia та Ericsson, а російські виробники збільшили свою частку ринку цього року до 25,2% із 11,6% у 2021 році.

Але галузеві джерела очікують, що розрив зв'язків із іноземними фірмами відкине російські комунікації на ціле покоління, тоді як решта світу просувається вперед у розгортанні технологій 5G.

"Якщо, ймовірно, така ситуація триватиме роками, російські стільникові мережі по зоні покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х, коли їх покриття обмежувалося великими містами та багатими передмістями", - заявив керівник відділу ІТ Леонід Конік видання ComNews у Москві.

За словами експертів у галузі телекомунікацій, першими почнуть руйнуватися сільські райони, оскільки оператори переносять обладнання для підтримки міських мереж, а відсутність оновлень програмного забезпечення може призвести до перебоїв у роботі мереж або піддати їх кібератакам.

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei, найбільший постачальник у Росії минулого року, на частку якого припадало понад третину ринку, продовжить надавати оновлення програмного забезпечення та продовжувати роботи з технічного обслуговування, але, згідно з джерелами, знайомими із ситуацією, припинив продаж нового обладнання в Росії.

Джерела повідомляють, що найбільшою перешкодою для операторів мобільного зв'язку у забезпеченні роботи своїх мереж буде відсутність оновлень програмного забезпечення (Nokia та Ericsson заявили, що вони припинять оновлення програмного забезпечення наступного року) та виправлень.

За словами двох джерел у галузі, у лютому та березні російські оператори зв'язку накопичили запаси запчастин іноземного виробництва напередодні санкцій, але запаси скоротяться після того, як Nokia та Ericsson припинять роботу 31 грудня.