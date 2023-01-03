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Обеспечат интернет до 12 часов. Минцифры передало провайдерам специальные батареи

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Вторник 03 января 2023 16:36
Обеспечат интернет до 12 часов. Минцифры передало провайдерам специальные батареи Фото: Минцифры передало провайдерам специальные батареи SBL (ogolosha.ua)
Автор: Константин Широкун

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Это оборудование поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости", - говорится в сообщении.

Сообщается, что батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины, преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.

Ранее мы писали, что уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson будет наносить ущерб мобильным сетям в долгосрочной перспективе, вызывая ухудшение качества связи.

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