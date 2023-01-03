Обеспечат интернет до 12 часов. Минцифры передало провайдерам специальные батареи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Это оборудование поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости", - говорится в сообщении.

Сообщается, что батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины, преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.