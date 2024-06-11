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Заберуть права чи випишуть штраф: що буде, якщо не зупинитись на вимогу поліцейського

Яке покарання буде, якщо водій не зупиниться на вимогу поліцейського (фото: patrolpolice.gov.ua)
Автор: Василина Копитко

У ряді випадків поліцейські мають право вимагати у водіїв зупинити транспортний засіб. Якщо ж не виконати це прохання, то порушнику загрожує штраф і його навіть можуть тимчасово позбавити водійських прав.

РБК-Україна розповідає все, що треба знати про підстави для вимушеної зупинки на вимогу поліцейського та яким буде покарання за це порушення.

Зміст

Які є підстави для зупинки авто

Як поліцейські мають повідомляти про зупинку авто

Який штраф за відмову зупинитись на вимогу поліції

Які є підстави для зупинки авто

Закон "Про Національну поліцію" (п. 1-9 ч. 1 ст. 35 ЗУ) чітко визначає перелік випадків, які надають право працівнику поліції зупинити транспортний засіб.

Це дозволено:

  • якщо водій порушив ПДР
  • якщо є очевидні ознаки несправності авто 
  • якщо є інформація про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або ж є інформація, що дане авто чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення
  • даний транспортний засіб перебуває в розшуку
  • є необхідність опитати водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або можуть бути
  • є потреба залучити водія до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка для оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП
  • якщо уповноважений орган державної влади обмежив чи заборонив рух на даній ділянці дороги
  • якщо закріплений вантаж на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників руху
  • порушення норми використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

У всіх інших випадках вимога поліцейського зупинитись є незаконною.

Як поліцейські мають повідомляти про зупинку авто

Поліцейські зобов'язані правильно повідомити водієві про необхідність зупинитись. Вони мають це зробити жезлом, а у рідкісних випадках - жестом руки

Поліцейський має спершу вказати на транспортний засіб, який повинен зупинитися, а тоді - на місце, де це слід зробити.

Який штраф за відмову зупинитись на вимогу поліції

Частина 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає, яке покарання передбачено за порушення правил зупинки.

Невиконання водіями вимог поліцейського передбачає накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (штраф у розмірі 157 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Невиконання вимог уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, про зупинку транспортного засобу - тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додамо також, що такі ж норми розповсюджуються на водіїв військових транспортних засобів. Вони зобов'язані виконати вимоги посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу.

Читайте також про те, скільки доведеться заплатити пасажиру за непристебнутий пасок безпеки у таксі.

Раніше ми писали про те, який штраф за несправні фари.

Під час підготовки публікації використали матеріали: КУ про адміністративні правопорушення, Legalaid.

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