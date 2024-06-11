Заберуть права чи випишуть штраф: що буде, якщо не зупинитись на вимогу поліцейського

Зміст

Які є підстави для зупинки авто

Як поліцейські мають повідомляти про зупинку авто

Який штраф за відмову зупинитись на вимогу поліції

Які є підстави для зупинки авто

Закон "Про Національну поліцію" (п. 1-9 ч. 1 ст. 35 ЗУ) чітко визначає перелік випадків, які надають право працівнику поліції зупинити транспортний засіб.

Це дозволено:

якщо водій порушив ПДР

якщо є очевидні ознаки несправності авто

якщо є інформація про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або ж є інформація, що дане авто чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення

даний транспортний засіб перебуває в розшуку

є необхідність опитати водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або можуть бути

є потреба залучити водія до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка для оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП

якщо уповноважений орган державної влади обмежив чи заборонив рух на даній ділянці дороги

якщо закріплений вантаж на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників руху

порушення норми використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

У всіх інших випадках вимога поліцейського зупинитись є незаконною.

Як поліцейські мають повідомляти про зупинку авто

Поліцейські зобов'язані правильно повідомити водієві про необхідність зупинитись. Вони мають це зробити жезлом, а у рідкісних випадках - жестом руки.

Поліцейський має спершу вказати на транспортний засіб, який повинен зупинитися, а тоді - на місце, де це слід зробити.

Який штраф за відмову зупинитись на вимогу поліції

Частина 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає, яке покарання передбачено за порушення правил зупинки.

Невиконання водіями вимог поліцейського передбачає накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (штраф у розмірі 157 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Невиконання вимог уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, про зупинку транспортного засобу - тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додамо також, що такі ж норми розповсюджуються на водіїв військових транспортних засобів. Вони зобов'язані виконати вимоги посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу.