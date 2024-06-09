Їздите у таксі з непристебнутим паском безпеки? Ось який штраф за це "світить"
Штраф за непристебнутий пасок безпеки є одним із найпоширеніших серед українських водіїв. Правила дорожнього руху зобов'язують пасажирів також пристібатись. Але хто у разі цього порушення має платити цей штраф - водій чи пасажир?
РБК-Україна розповідає, скільки доведеться заплатити, якщо пасажир у таксі їде з непристебнутим паском безпеки і на кого випишуть штраф.
Зміст
Який штраф за непристебнутий пасок безпеки у таксі
Штраф платить водій чи пасажир
Яке покарання, крім штрафу, можуть накласти
Який штраф за непристебнутий пасок безпеки у таксі
ПДР зобов'язують використовувати паски безпеки під час руху транспорту. Перед початком руху водію треба переконатися, що пасажири дотримуються до цього правила. Якщо ж пасажир відмовляється пристібатись, таксист має право йому відмовити у поїздці.
На практиці нерідко водії таки не змушують пасажирів пристібатись в авто. У більшості випадків камери на дорогах фіксують саме порушення водіїв, оскільки їх на першому сидінні краще видно.
Але у ряді випадків правоохоронці можуть виявити, що пасажир таксі є непристебнутим під час руху і виписати штраф за це. Його розмір становить 510 гривень.
Штраф платить водій чи пасажир
Стаття 121 ч. 5 КУпАП передбачає накладання штрафу на пасажира за таке порушення. Втім водія також можуть визнати винним, оскільки саме він відповідає за безпечну поїздку. Тому заплатити по 510 гривень можуть обидва.
Сплатити штраф варто протягом 15 діб з його отримання. А якщо це зробити у перші 10 днів, то отримаєте знижку 50%. Втім умови пільгової оплати розповсюджуються тільки на порушення, зафіксовані камерами, але не діють на протоколи виписані поліціянтами.
Додамо також, що якщо не оплатити штраф, то справу передадуть виконавцям, а вони можуть запровадити заборону на виїзд за кордон чи накласти арешт на транспортний засіб чи інше майно.
Яке покарання, крім штрафу, можуть накласти
Якщо авто з непристебнутими пасажирами потрапить в аварію, то водію загрожує наступне покарання:
- якщо пасажири отримали травми середньої тяжкості, то накладуть штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на 3 роки. Водія також можуть арештувати на 6 місяців
- якщо пасажири отримали серйозні травми або одна людина загинула, то водієві "світить" до 8 років обмеження волі. Також його можуть позбавити водійських прав на 3 роки
- якщо внаслідок ДТП загинуло кілька людей, то водієві загрожує до 10 років ув'язнення
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Під час підготовки публікації використали матеріали: КУ про адміністративні правопорушення, ПДР, УкрТрансПарк.