Заберут права или выпишут штраф: что будет, если не остановиться по требованию полицейского

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Какие основания для остановки авто

Как полицейские должны сообщать об остановке авто

Какой штраф за отказ остановиться по требованию полиции

Какие основания для остановки авто

Закон "О Национальной полиции" (п. 1-9 ч. 1 ст. 35 ЗУ) четко определяет перечень случаев, которые дают право работнику полиции остановить транспортное средство.

Это разрешено:

если водитель нарушил ПДД

если есть очевидные признаки неисправности авто

если есть информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП, уголовному или административному правонарушению. Или есть информация, что данное авто или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения

данное транспортное средство находится в розыске

есть необходимость опросить водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они или могут быть

есть потребность привлечь водителя к оказанию помощи другим участникам дорожного движения либо полицейским, либо в качестве свидетеля для оформления протоколов об административных правонарушениях или ДТП

если уполномоченный орган государственной власти ограничил ли запретил движение на данном участке дороги

если закрепленный груз на транспортном средстве создает опасность для других участников движения

нарушение нормы использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств

Во всех остальных случаях требование полицейского остановиться является незаконным.

Как полицейские должны сообщать об остановке авто

Полицейские обязаны правильно сообщить водителю о необходимости остановиться. Они должны сделать это жезлом, а в редких случаях - жестом руки.

Полицейский должен сначала указать на транспортное средство, которое должно остановиться, а затем - на место, где это следует сделать.

Какой штраф за отказ остановиться по требованию полиции

Часть 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) определяет, какое наказание предусмотрено за нарушение правил остановки.

Невыполнение водителями требований полицейского предусматривает наложение штрафа в размере девяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (штраф в размере 157 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Невыполнение требований уполномоченного должностного лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, об остановке транспортного средства - влечет наложение штрафа в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Добавим также, что такие же нормы распространяются на водителей военных транспортных средств. Они обязаны выполнить требования должностного лица военной инспекции по безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства.