Заберут права или выпишут штраф: что будет, если не остановиться по требованию полицейского

В ряде случаев полицейские имеют право потребовать у водителей остановить транспортное средство. Если же не выполнить эту просьбу, то нарушителю грозит штраф и его даже могут временно лишить водительских прав.
РБК-Украина рассказывает все, что нужно знать об основаниях для вынужденной остановки по требованию полицейского и каким будет наказание за это нарушение.
Содержание
Какие основания для остановки авто
Как полицейские должны сообщать об остановке авто
Какой штраф за отказ остановиться по требованию полиции
Закон "О Национальной полиции" (п. 1-9 ч. 1 ст. 35 ЗУ) четко определяет перечень случаев, которые дают право работнику полиции остановить транспортное средство.
Это разрешено:
Во всех остальных случаях требование полицейского остановиться является незаконным.
Полицейские обязаны правильно сообщить водителю о необходимости остановиться. Они должны сделать это жезлом, а в редких случаях - жестом руки.
Полицейский должен сначала указать на транспортное средство, которое должно остановиться, а затем - на место, где это следует сделать.
Часть 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) определяет, какое наказание предусмотрено за нарушение правил остановки.
Невыполнение водителями требований полицейского предусматривает наложение штрафа в размере девяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (штраф в размере 157 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
Невыполнение требований уполномоченного должностного лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, об остановке транспортного средства - влечет наложение штрафа в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Добавим также, что такие же нормы распространяются на водителей военных транспортных средств. Они обязаны выполнить требования должностного лица военной инспекции по безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства.
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При подготовке публикации были использованы материалы: КУ об административных правонарушениях, Legalaid.