Штраф, але не завжди. У якому випадку не доведеться платити за фари, що не працюють

Фари в авто можуть перестати працювати у будь-який момент, тож водіям потрібно чітко розуміти, у якому випадку за це можуть виписати штраф, а у якому - ні.

РБК-Україна розповідає про те, коли за непрацюючі фари призначають штраф та скільки доведеться заплатити у разі порушення.

Зміст

У якому випадку не штрафують за непрацюючі фари

Яке покарання передбачено

Коли треба вмикати фари за містом

У якому випадку не штрафують за непрацюючі фари

Якщо не працює тільки права фара, то вдень водити таке авто можна і водія не мають права оштрафувати.

Заборонено водити машину вночі, якщо будь-яка з фар не працює, у тому числі й задні габарити.

Якщо ж не працює ліва фара ближнього світла (у будь-яку пору доби). То водій має право доїхати до місця ремонту чи стоянки. При цьому дуже важливо, аби у разі зупинки правоохоронців водій зміг надати конкретне посилання, куди прямує для проведення ремонту. Інакше його оштрафують.

Тож автомобілістам варто перед початком експлуатації авто, перевірити справність фар.

Яке покарання передбачено

Стаття 121 частина Адміністративного кодексу України передбачає покарання за кермування транспортного засобу, у якого не працюють фари у темний час доби. За таке порушення призначають штраф у розмірі - 340 грн.

Якщо протягом року водій повторно порушив це правило - то штраф сягає 850-1700 грн з одночасним позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців.

Коли треба вмикати фари за містом

Нагадаємо, що з 1 травня цього року усі водії повинні вмикати ближнє світло фар за містом. Ця норма діятиме цілорічно. Раніше водії за містом повинні були вмикати ближнє світло фар лише восени та взимку. Штраф за порушення цього правила становить від 425 до 510 грн.

Зазначимо, що увімкнене ближнє світло фар поза містом збільшує дистанцію виявлення інших авто в умовах поганої видимості - якщо є туман, дощ або сніг. Це підвищує рівень безпеки на дорозі.