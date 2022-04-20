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"Заберем всех". У Зеленского готовят переговоры о возвращении депортированных в РФ

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 11:32
"Заберем всех". У Зеленского готовят переговоры о возвращении депортированных в РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинская сторона готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ - это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться", - отметил он.

По его словам, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.

"Сейчас готовимся. Это на уровне (вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции, - ред.) Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне - с ними невозможно говорить просто по-человечески, надо с ними говорить чисто юридически", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты только из Мариуполя вывезли в Россию около пяти тысяч детей.

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