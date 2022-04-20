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"Заберемо всіх". У Зеленського готують переговори про повернення депортованих до РФ

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Київ, Середа 20 квітня 2022 11:32
"Заберемо всіх". У Зеленського готують переговори про повернення депортованих до РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Українська сторона готується до переговорів з Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес проходитиме одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Точка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.

За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їх повернення до країни.

"Зараз готуємося. Це на рівні (віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції, - ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема, щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти тільки з Маріуполя вивезли до Росії близько п'яти тисяч дітей.

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