"Заберемо всіх". У Зеленського готують переговори про повернення депортованих до РФ
Українська сторона готується до переговорів з Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес проходитиме одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".
"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Точка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.
За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їх повернення до країни.
"Зараз готуємося. Це на рівні (віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції, - ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема, щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти тільки з Маріуполя вивезли до Росії близько п'яти тисяч дітей.
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