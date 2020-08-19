Забастовка под МТЗ: МВД Беларуси заявило о задержанных и открыло дело

Фото: задержание под МТЗ в Беларуси (tut.by)

Силовики утверждают, что демонстранты блокировали проход работникам завода

Белорусские силовики задержали нескольких участников сегодняшнего протеста у проходной Минского тракторного завода. В отношении протестующих начали административный процесс.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Как утверждают в МВД, митингующие, которые сегодня утром пришли поддержать бастующих работников МТЗ, якобы заблокировали проход на завод и не прислушались к призывам разойтись.

"Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двух активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска", - рассказали в МВД.

В дальнейшем дела о якобы административном нарушении будут направлены в суд.

Отметим, сегодня утром силовики разогнали протестующих, собравшихся у завода МТЗ в Минске, чтобы поддержать работников, вышедших на забастовку. Среди протестующих были и работники завода, которых уволили за поддержку забастовки.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, которую объявили 16 августа; сегодня на забастовку вышли шахтеры "Беларуськалия".

Добавим, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовки силовыми мерами, если они "пойдут громить".