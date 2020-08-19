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Страйк під МТЗ: МВС Білорусі заявило про затриманих та відкрило справу

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 11:12
Страйк під МТЗ: МВС Білорусі заявило про затриманих та відкрило справу
Фото: затримання під МТЗ у Білорусі (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Силовики стверджують, що демонстранти блокували прохід працівникам заводу

Білоруські силовики затримали декількох учасників сьогоднішнього протесту біля прохідної Мінського тракторного заводу. Щодо протестувальників почали адміністративний процес.

Про це заявили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Як стверджують в МВС, мітингувальники, які сьогодні вранці прийшли підтримати страйкуючих працівників МТЗ, нібито заблокували прохід на завод та не прислухалися до закликів розійтися.

"Для припинення протиправних дій міліціонери відтіснили натовп і затримали двох найактивніших учасників заходу. Один з них виявився непрацюючим жителем Волковиська", - розповіли в МВС.

Надалі справи про нібито адміністративне порушення будуть направлені до суду.

Зазначимо, сьогодні вранці силовики розігнали протестувальників, які зібралися біля заводу МТЗ у Мінську, щоб підтримати працівників, які вийшли на страйк. Серед протестувальників були й працівники заводу, яких звільнили за підтримку страйку.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі продовжується загальнонаціональний страйк, який оголосили 16 серпня; сьогодні на страйк вийшли шахтарі "Білоруськалій".

Додамо, діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив учасникам страйку силовими заходами, якщо вони "підуть громити".

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