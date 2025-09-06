Забарний проти Франції встановив історичний рекорд збірної України: в чому унікальність

Наймолодший гравець із 50 матчами

Забарний у віці 23 років та 4 днів став наймолодшим футболістом в історії збірної України, який досяг позначки у 50 матчів.

Це сталося у стартовому поєдинку відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції, в якому "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:2.

Міг стати героєм

У цих зустрічах захисник відзначився трьома голами. А в ювілейному – міг забити й четвертий. На 67-й хвилині після навісу він головою пробив у стійку воріт суперника.

Водночас наприкінці матчу саме Забарний не втримав Кіліана Мбаппе, який і забив другий м'яч французів, остаточно закривши питання щодо переможця.

Загалом у грі проти Франції захисник виконав 44 точні передачі з 54 спроб та завдав одного удару по воротах.

Що далі

Наступний поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу-2026 Україна проведе 9 вересня проти Азербайджану. Початок гри – о 19:00 за київським часом. У першому турі азербайджанці на виїзді програли Ісландії з розгромним рахунком 0:5.