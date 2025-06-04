Забарний погодився перейти в ПСЖ: проблем із росіянином не буде

Контракт до клубного ЧС

За даними джерела, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто ініціював трансфер 22-річного оборонця. Клуб прагне оформити угоду до 10 червня, щоб встигнути внести гравця до заявки на Клубний чемпіонат світу, який стартує 14 червня у США.

Орієнтовна сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Сторони вже узгодили попередні умови, і сам футболіст дав згоду на перехід.

Забарний у збірній України (фото: УАФ)

Принципова позиція Забарного

Однією з головних перешкод на шляху трансферу стало питання присутності в команді російського голкіпера Матвєя Сафонова.

Забарний, за інформацією джерел, висловив принципову позицію – він не готовий виступати в одній команді з російським футболістом на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Зрештою, ситуація змінилася. У клубі дали зрозуміти, що готові розглянути можливість негайного продажу або здачі Сафонова в оренду вже цього літа. Це стало компромісним рішенням, яке дозволило просунутися у перемовинах із українським захисником.

Успішний сезон у АПЛ

Ілля Забарний провів стабільний сезон у складі "Борнмута" в АПЛ. В Англії він зіграв за клуб 39 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. "Борнмут" завершив сезон на дев'ятому місці – найкращому в історії клубу.

Забарний приєднався до англійського клубу у січні 2023 року з київського "Динамо" за 27 мільйонів євро.

Зараз футболіст перебуває в складі збірної України в Канаді, де "синьо-жовті" візьмуть участь у товариському турнірі Canadian Shield. За національну команду Забарний провів 47 матчів та забив 2 голи.