Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі
Національна збірна України прилетіла до Торонто, де візьме участь у міжнародному турнірі Canadian Shield.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Хто поїхав до Канади
Частина команди Сергія Реброва розпочала свій шлях до Канади на київському центральному вокзалі. А вже у Варшаві "синьо-жовті" зібралися всі разом і вилетіли до Північної Америки. Всього до Торонто прибули 24 футболісти.
Склад збірної України:
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар")
- Валерій Бондар ("Шахтар")
- Олександр Тимчик ("Динамо")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Олександр Мартинюк ("Олександрія")
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)
- Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
- Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо")
- Микола Михайленко ("Динамо")
- Олександр Піхальонок ("Динамо")
- Владислав Кабаєв ("Динамо")
- Георгій Судаков ("Шахтар")
- Єгор Назарина ("Шахтар")
- Артем Бондаренко ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк ("Полісся")
- Іван Калюжний ("Олександрія")
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
- Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)
Нападник:
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
"Синьо-жовті" у дорозі (фото: УАФ)
Canadian Shield: особливості турніру
У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.
Склад учасників турніру:
- Україна – 25 місце в рейтингу ФІФА
- Канада – 30
- Кот-д'Івуар – 41
- Нова Зеландія – 86
Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.
Матчі збірної України (за київським часом)
- 7 червня, 22:30, Канада – Україна
- 10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна
Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.
У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.
Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.
А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.
Де дивитися матчі
Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
Раніше збірна Канади назвала склад, яким зіграє проти України.
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