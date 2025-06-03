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Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Торонто, Вівторок 03 червня 2025 11:59
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Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі Фото: Збірна України вже в Торонто (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України прилетіла до Торонто, де візьме участь у міжнародному турнірі Canadian Shield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Хто поїхав до Канади

Частина команди Сергія Реброва розпочала свій шлях до Канади на київському центральному вокзалі. А вже у Варшаві "синьо-жовті" зібралися всі разом і вилетіли до Північної Америки. Всього до Торонто прибули 24 футболісти.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Олександр Тимчик ("Динамо")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Олександр Мартинюк ("Олександрія")
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
  • Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Микола Михайленко ("Динамо")
  • Олександр Піхальонок ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Артем Бондаренко ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

"Синьо-жовті" у дорозі (фото: УАФ)

Canadian Shield: особливості турніру

У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.

Склад учасників турніру:

  • Україна – 25 місце в рейтингу ФІФА
  • Канада – 30
  • Кот-д'Івуар – 41
  • Нова Зеландія – 86

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Матчі збірної України (за київським часом)

  • 7 червня, 22:30, Канада – Україна
  • 10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.

А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.

Де дивитися матчі

Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Раніше збірна Канади назвала склад, яким зіграє проти України.

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