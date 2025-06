Відомо, хто забив найкращий гол у Лізі чемпонів-2025/26: відео шедевру

Відзнаку юна зірка "блаугранас" отримав за вражаючий м'яч у першому півфінальному матчі проти міланського "Інтера".

За рахунку 0:2 Ямаль здійснив сольний прорив, обігравши двох суперників, і блискуче пробив у дальній кут воріт Яна Зоммера. Цей гол став поштовхом для камбека "Барселони": матч завершився бойовою нічиєю – 3:3.

Усього в цьому сезоні Ліги чемпіонів Ямаль провів 13 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

Ще один з його м'ячів – у ворота "Бенфіки" – також увійшов до топ-10 найкращих голів турніру.

Pick your Fans' Goal of the Tournament



Which goal was best? @Heineken #UCLGOTT