Відомо, хто забив найкращий гол у Лізі чемпонів-2025/26: відео шедевру

УЄФА визначила топ-10 найкращих голів у розіграші Ліги чемпіонів-2024/25. Головний шедевр сезону записав на свій рахунок 17-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайті турніру .

Як вундеркінд створив диво-гол

Відзнаку юна зірка "блаугранас" отримав за вражаючий м'яч у першому півфінальному матчі проти міланського "Інтера".

За рахунку 0:2 Ямаль здійснив сольний прорив, обігравши двох суперників, і блискуче пробив у дальній кут воріт Яна Зоммера. Цей гол став поштовхом для камбека "Барселони": матч завершився бойовою нічиєю – 3:3.

A special Champions League moment, delivered by Lamine Yamal#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Усього в цьому сезоні Ліги чемпіонів Ямаль провів 13 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

Ще один з його м'ячів – у ворота "Бенфіки" – також увійшов до топ-10 найкращих голів турніру.

Топ-10 голів ЛЧ-2024/25 за версією УЄФА:

Ламін Ямаль, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025 Лаутаро Мартінес, "Баварія" – "Інтер" – 1:2, чвертьфінал, 8.04.2025 Деклан Райс, "Арсенал" – "Реал" – 3:0, чвертьфінал, 08.04.2025 Кіліан Мбаппе, "Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1, плей-офф, 19.02.2025 Вінісіус Жуніор, "Реал" – "Боруссія Д" – 5:2, основний етап, 22.10.2024 Маркус Тюрам, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025 Зено Дебаст, "Спортінг" – "Лілль" – 2:0, груповий етап, 17.09.2024 Ерлінг Холанд, "Манчестер Сіті" – "Спарта" – 5:0, груповий етап, 23.10.2024 Ламін Ямаль, "Барселона" – "Бенфіка" – 3:1, 1/8 фіналу, 11.03.2025 Хуліан Альварес, "Реал" – "Атлетіко" – 2:1, 1/8 фіналу, 04.03.2025