Відомо, хто забив найкращий гол у Лізі чемпонів-2025/26: відео шедевру
УЄФА визначила топ-10 найкращих голів у розіграші Ліги чемпіонів-2024/25. Головний шедевр сезону записав на свій рахунок 17-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайті турніру.
Як вундеркінд створив диво-гол
Відзнаку юна зірка "блаугранас" отримав за вражаючий м'яч у першому півфінальному матчі проти міланського "Інтера".
За рахунку 0:2 Ямаль здійснив сольний прорив, обігравши двох суперників, і блискуче пробив у дальній кут воріт Яна Зоммера. Цей гол став поштовхом для камбека "Барселони": матч завершився бойовою нічиєю – 3:3.
A special Champions League moment, delivered by Lamine Yamal#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025
Усього в цьому сезоні Ліги чемпіонів Ямаль провів 13 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.
Ще один з його м'ячів – у ворота "Бенфіки" – також увійшов до топ-10 найкращих голів турніру.
Топ-10 голів ЛЧ-2024/25 за версією УЄФА:
- Ламін Ямаль, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025
- Лаутаро Мартінес, "Баварія" – "Інтер" – 1:2, чвертьфінал, 8.04.2025
- Деклан Райс, "Арсенал" – "Реал" – 3:0, чвертьфінал, 08.04.2025
- Кіліан Мбаппе, "Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1, плей-офф, 19.02.2025
- Вінісіус Жуніор, "Реал" – "Боруссія Д" – 5:2, основний етап, 22.10.2024
- Маркус Тюрам, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025
- Зено Дебаст, "Спортінг" – "Лілль" – 2:0, груповий етап, 17.09.2024
- Ерлінг Холанд, "Манчестер Сіті" – "Спарта" – 5:0, груповий етап, 23.10.2024
- Ламін Ямаль, "Барселона" – "Бенфіка" – 3:1, 1/8 фіналу, 11.03.2025
- Хуліан Альварес, "Реал" – "Атлетіко" – 2:1, 1/8 фіналу, 04.03.2025
Pick your Fans' Goal of the Tournament— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2025
Which goal was best? @Heineken #UCLGOTT
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