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Забарний погодився перейти в ПСЖ: проблем із росіянином не буде

Париж, Середа 04 червня 2025 10:56
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Забарний погодився перейти в ПСЖ: проблем із росіянином не буде Фото: Ілля Забарний може опинитися в Парижі до старту клубного ЧС (instagram.com/illiazabarnyi)
Автор: Андрій Костенко

Переможець Ліги чемпіонів – французький "Парі Сен-Жермен" зацікавлений у трансфері центрального захисника "Борнмута" та збірної України Іллі Забарного. Паризький клуб планує завершити угоду вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L’Équipe.

Контракт до клубного ЧС

За даними джерела, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто ініціював трансфер 22-річного оборонця. Клуб прагне оформити угоду до 10 червня, щоб встигнути внести гравця до заявки на Клубний чемпіонат світу, який стартує 14 червня у США.

Орієнтовна сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Сторони вже узгодили попередні умови, і сам футболіст дав згоду на перехід.

Забарний погодився перейти в ПСЖ: проблем із росіянином не буде

Забарний у збірній України (фото: УАФ)

Принципова позиція Забарного

Однією з головних перешкод на шляху трансферу стало питання присутності в команді російського голкіпера Матвєя Сафонова.

Забарний, за інформацією джерел, висловив принципову позицію – він не готовий виступати в одній команді з російським футболістом на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Зрештою, ситуація змінилася. У клубі дали зрозуміти, що готові розглянути можливість негайного продажу або здачі Сафонова в оренду вже цього літа. Це стало компромісним рішенням, яке дозволило просунутися у перемовинах із українським захисником.

Успішний сезон у АПЛ

Ілля Забарний провів стабільний сезон у складі "Борнмута" в АПЛ. В Англії він зіграв за клуб 39 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. "Борнмут" завершив сезон на дев'ятому місці – найкращому в історії клубу.

Забарний приєднався до англійського клубу у січні 2023 року з київського "Динамо" за 27 мільйонів євро.

Зараз футболіст перебуває в складі збірної України в Канаді, де "синьо-жовті" візьмуть участь у товариському турнірі Canadian Shield. За національну команду Забарний провів 47 матчів та забив 2 голи.

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