Забарный согласился перейти в ПСЖ: проблем с россиянином не будет

Победитель Лиги чемпионов - французский "Пари Сен-Жермен" заинтересован в трансфере центрального защитника "Борнмута" и сборной Украины Ильи Забарного. Парижский клуб планирует завершить сделку уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Équipe .

Контракт до клубного ЧМ

По данным источника, главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично инициировал трансфер 22-летнего защитника. Клуб стремится оформить сделку до 10 июня, чтобы успеть внести игрока в заявку на Клубный чемпионат мира, который стартует 14 июня в США.

Ориентировочная сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. Стороны уже согласовали предварительные условия, и сам футболист дал согласие на переход.

Забарный в сборной Украины (фото: УАФ)

Принципиальная позиция Забарного

Одним из главных препятствий на пути трансфера стал вопрос присутствия в команде российского голкипера Матвея Сафонова.

Забарный, по информации источников, выразил принципиальную позицию - он не готов выступать в одной команде с российским футболистом на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

В конце концов, ситуация изменилась. В клубе дали понять, что готовы рассмотреть возможность немедленной продажи или сдачи Сафонова в аренду уже этим летом. Это стало компромиссным решением, которое позволило продвинуться в переговорах с украинским защитником.

Успешный сезон в АПЛ

Илья Забарный провел стабильный сезон в составе "Борнмута" в АПЛ. В Англии он сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. "Борнмут" завершил сезон на девятом месте - лучшем в истории клуба.

Забарный присоединился к английскому клубу в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро.

Сейчас футболист находится в составе сборной Украины в Канаде, где "сине-желтые" примут участие в товарищеском турнире Canadian Shield. За национальную команду Забарный провел 47 матчей и забил 2 гола.