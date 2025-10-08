UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

"За що ви так?": Могилевську звинуватили в носінні підробок бренду J’amemme: дизайнерка обурена

Юлія Ярмолюк і Наталія Могилевська (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі розгорівся модний скандал. Засновниця українського бренду J’amemme - дизайнерка Юлія Ярмолюк - публічно заявила, що співачка Наталія Могилевська з’явилася на публіці у вбранні, яке, за її словами, є копією фірмової сукні бренду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Юлії.

Так, Ярмолюк оприлюднила фото Могилевської в чорній сукні з великою квіткою на животі, яка, як зазначає дизайнерка, нагадує одну з її оригінальних моделей J’amemme.

Поруч на знімку - артистка MamaRika, що позує у схожій сукні білого кольору.

Дизайнерка наголосила, що такі випадки - це порушення авторських прав дизайнерів і неповага до творчої роботи брендів.

Могилевську звинуватили в носінні підробок (скріншот)

Згодом дизайнерка розмістила ще одне фото артистки - з одного з її виступів, де співачка також позує у сукні зі схожим квітковим акцентом.

До світлини Ярмолюк додала іронічний підпис.

"Наталія Могилевська, за що ви так", - звернулася до виконавиці Юлія.

Могилевську звинуватили в носінні підробок (скріншот)

Станом на зараз народна артистка ситуацію публічно не прокоментувала.

Що відомо про бренд J’amemme

J’amemme заснований у 2018 році. Його філософія базується на мінімалізмі, чітких лініях і ручній роботі.

Продукція марки вже з’являлася на Тижні моди в Нью-Йорку, а речі J’amemme неодноразово потрапляли на сторінки Vogue, Elle, Cosmopolitan та Harper’s Bazaar.

Серед шанувальниць бренду - світові знаменитості, зокрема Мей Маск, Кет Грем, Клер Холт, Леоні Ханне, Лілі Коллінз, Олівія Калпо та Коко Роша.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталя МогилевськаЗірки шоу-бізнесуДизайнери