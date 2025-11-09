"За рахунок мит": Трамп пообіцяв кожному американцю по 2 тисячі доларів

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів, отриманих завдяки тарифам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
"Люди, які проти тарифів - дурні! Зараз ми - найбагатша і найшанованіша країна у світі, з практично нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку", - написав Трамп.
Він стверджує, що пенсійні накопичення країни досягли рекордного рівня, що США зараз отримують трильйони доларів, і незабаром Сполучені Штати почнуть виплачувати свій "величезний борг у розмірі 37 трильйонів доларів".
Крім цього, у США спостерігаються рекордні інвестиції і всюди будуються заводи і фабрики.
На тлі цього Трамп пообіцяв виплатити американцям по 2000 тисячі доларів за рахунок мит.
"Кожному виплачуватимуть дивіденд у розмірі щонайменше 2000 доларів (не включно з людьми з високим доходом)", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит проти більшості торгових країн-партнерів Сполучених Штатів. Деякі держави отримали базове 10% мито, а деякі збільшений тариф. Лідером у списку був Китай.
Через кілька днів американський президент повідомив, що призупинить ненадовго введення обмежень, при цьому збереже проти всіх базове мито в розмірі 10%. Пауза була пов'язана з переговорами, щоб США з тією чи іншою державою уклали торговельну угоду.
Уже в серпні Трамп оголосив про нові тарифні заходи, які таки набули чинності.
При цьому йому все ж вдалося укласти низку тарифних угод. Наприклад, 21 серпня лідер США зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн. Вони досягли угоди, яка передбачає 15% тариф на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.
Також наприкінці жовтня Дональд Трамп зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Після зустрічі глава Білого дому погодився знизити мита на китайські товари з 57% до 47% у рамках однорічної угоди.