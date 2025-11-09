RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"За счет пошлин": Трамп пообещал каждому американцу по 2 тысячи долларов

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных благодаря тарифам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

"Люди, которые против тарифов - дураки! Сейчас мы - самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке", - написал Трамп.

Он утверждает, что пенсионные накопления страны достигли рекордного уровня, что США сейчас получают триллионы долларов, и вскоре Соединенные Штаты начнут выплачивать свой "огромный долг в размере 37 триллионов долларов".

Помимо этого, в США наблюдаются рекордные инвестиции и повсюду строятся заводы и фабрики.

На фоне этого Трамп пообещал выплатить американцам по 2000 тысячи долларов за счет пошлин.

"Каждому будет выплачиваться дивиденд в размере не менее 2000 долларов (не включая людей с высоким доходом)", - резюмировал Трамп.

Тарифы Трампа

Напомним, что в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил введение пошлин против большинства торговых стран-партнеров Соединенных Штатов. Некоторые государства получили базовую 10% пошлину, а некоторые увеличенный тариф. Лидером в списке был Китай.

Спустя несколько дней американский президент сообщил, что приостановит ненадолго введение ограничений, при этом сохранит против всех базовую пошлину в размере 10%. Пауза была связана с переговорами, чтобы США с тем или иным государствами заключили торговую сделку.

Уже в августе Трамп объявил о новых тарифных мерах, которые таки вступили в силу.

При этом ему все же удалось заключить ряд тарифных соглашений. Например, 21 августа лидер США встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен. Они достигли сделки, которая предусматривает 15% тариф на большинство европейских товаров, включая автомобили, лекарства, полупроводники и древесину.

Также в конце октября Дональд Трамп встретился с главой Китая Си Цзиньпином. После встречи глава Белого дома согласился снизить пошлины на китайские товары с 57% до 47% в рамках однолетнего соглашения.

