Пакистан анонсував про технічні переговори між США та Іраном у Швейцарії

Завтра, у неділю, 21 червня, у Швейцарії відбудуться технічні переговори між США та Іраном. Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує вилетіти на зустріч уже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Пакистану в соцмережі X та видання CNN .

Як повідомили в пакистанському міністерстві, "переговори на технічному рівні" мають відбутися на швейцарському гірському курорті Бюргершток, а в обговореннях у якості посередників візьмуть участь представники Пакистану та Катару.

"Пакистан продовжує сприяти цьому процесу в якості посередника з метою просування домовленостей, досягнутих у рамках Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння", - йдеться у заяві.

Наразі Іран і США вже підтвердили, що направляють делегації на швейцарські переговори, незважаючи на те, що триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані загрожують зірвати дипломатичний процес.

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Тим часом джерело CNN повідомило, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, як очікується, в рамках підготовки до переговорів вирушить до Швейцарії вже сьогодні. Час його від’їзду поки що невідомий.

При цьому спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже перебувають на місці. Вони займаються технічними аспектами переговорів.

"Ми сплануємо переговори, коли прибудуть представники іранського уряду, а також урядів Катару та Пакистану. Це може статися вже завтра, але такі речі завжди трохи змінюються", - сказав Венс в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання про свій графік.

Він додав, що плани його поїздки, які змінилися за останній тиждень, є "тонким координаційним танцем", у якому необхідно враховувати "дипломатичні протоколи".

Також CNN зазначає, що сьогодні глава МЗС Ірану Аббас Арагчі провів зустріч із главою МВС Пакистану Мохсіном Накві. Пакистанський чиновник намагався переконати Іран у тому, що країна може залишатися за столом переговорів, оскільки США чинять достатній тиск на Ізраїль, щоб той припинив удари по Лівану.

Додамо, що ліванський конфлікт став ключовою перешкодою на початковому етапі 60-денного періоду, який необхідний сторонам для досягнення остаточної угоди про припинення війни.