"За кресло не держусь": генпрокурор назвала условия своей отставки

Так, в ответ на вопрос РБК-Украина, готова ли генпрокурор подать в отставку в случае провала дела о возможной государственной измене нардепа Виктора Медведчука, она сказала, что для этого должны быть понятные основания.

"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.

Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.

"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я сделаю преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - добавила Венедиктова.

Напомним, об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора говорили в прошлом году. Однако в Офисе президента заявляли, что оснований для отставки Венедиктовой не видят.

Добавим, сегодня в отставку подали министры инфраструктуры и развития экономики.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.