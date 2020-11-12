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У Зеленского не видят оснований для отставки Венедиктовой

Киев, Четверг 12 ноября 2020 14:48
У Зеленского не видят оснований для отставки Венедиктовой
Фото: Ирина Венедиктова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что на сегодня нет оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Отставку можно обсуждать при наличии конкретных претензий к ее работе.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать", - отметил Вениславский.

По его мнению, отставку Венедиктовой можно обсуждать, если будут конкретные претензии к ней.

"… если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией, и дал Венедиктовой время до конца года, чтобы продемонстрировать его.

В сентябре РБК-Украина в материале "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках" писало, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Венедиктова - министром юстиции.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийотставкаИрина Венедиктова

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