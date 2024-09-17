UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів росіян біля Маріуполя

Ілюстративне фото: з'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів росіян біля Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по складах боєприпасів росіян. В мережі з'явились супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що на супутникових знімках видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя. Зокрема, один зі складів, ймовірно, знаходився в лісі. На опублікованих кадрах видно, що в результату удару по складу росіян почалась масштабна пожежа. Там, ймовірно, відбулась детонація боєприпасів.

За словами очевидців, один з ударів було завдано минулої п'ятниці, 13 вересня. А інші в ніч з неділі на понеділок.

Що передувало

Минулої п'ятниці у ЗМІ з'явилась інформація про те, що під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. За словами радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.

А сьогодні Військово-Морські сили підтвердили, що біля Маріуполя було завдано ракетного удару по складах боєприпасів росіян.

При цьому, на думку експертів Defence Express, Україна могла використати ракети "Нептун" для удару по складах росіян біля Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМаріупольВМС України