Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов россиян возле Мариуполя

Что предшествовало

В прошлую пятницу в СМИ появилась информация о том, что под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО оккупантов. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, было подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.

А сегодня Военно-Морские силы подтвердили, что у Мариуполя был нанесен ракетный удар по складам боеприпасов россиян.

При этом, по мнению экспертов Defence Express, Украина могла использовать ракеты Нептун для удара по складам россиян возле Мариуполя.

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