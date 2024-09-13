Вибухи під Маріуполем: є влучання по складу ракет для ППО окупантів

Під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Можливе і ураження розрахунку ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Детонація тривала до 5:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО", - розповів він.

Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші.

"Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса "Мангуш-Маріуполь". За спостереженнями, триває перебазування в режимі термінової евакуації після ураження. Подробиці згодом", - додав Андрющенко.