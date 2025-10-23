З'явилося відео зухвалої втечі грабіжників із паризького Лувра

З'явилося відео втечі грабіжників з паризького Лувру. Найвідоміший музей світу був пограбований минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
На опублікованому відео злодії тікають з музею за допомогою підйомника, встановленого на вантажівці.
Двоє чоловіків - один у жовтому жилеті, другий з мотоциклетним шоломом - швидко спускаються, а потім тікають на скутерах.
Французькі слідчі, які розслідують пограбування коштовностей у Луврі, виявили зразки ДНК у шоломі та рукавичках, а також отримали нове відео, на якому зафіксовано втечу злочинців із музею, пише NBC News.
Наразі невідомо, чи належать знайдені зразки ДНК безпосередньо підозрюваним, які втекли з вісьмома ювелірними виробами з Лувру.
За даними слідства, зловмисники використовували електроінструменти, щоб розбити вітрини, погрожували охоронцям і втекли на скутерах. Під час втечі вони впустили одну з прикрас - корону імператриці Євгенії, яка стала одним із ключових доказів у справі.
У неділю 19 жовтня музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро.
Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.
РБК-Україна писало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі.
Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.