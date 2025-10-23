З'явилося відео зухвалої втечі грабіжників із паризького Лувра

На опублікованому відео злодії тікають з музею за допомогою підйомника, встановленого на вантажівці.

Двоє чоловіків - один у жовтому жилеті, другий з мотоциклетним шоломом - швидко спускаються, а потім тікають на скутерах.

Французькі слідчі, які розслідують пограбування коштовностей у Луврі, виявили зразки ДНК у шоломі та рукавичках, а також отримали нове відео, на якому зафіксовано втечу злочинців із музею, пише NBC News.

Наразі невідомо, чи належать знайдені зразки ДНК безпосередньо підозрюваним, які втекли з вісьмома ювелірними виробами з Лувру.

За даними слідства, зловмисники використовували електроінструменти, щоб розбити вітрини, погрожували охоронцям і втекли на скутерах. Під час втечі вони впустили одну з прикрас - корону імператриці Євгенії, яка стала одним із ключових доказів у справі.