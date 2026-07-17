З'явилося відео замаху на Єрмолаєва у Монако, доказ намагалися знищити

Фахівцям СБУ вдалося відновити ключовий доказ замаху на українського олігарха Вадима Єрмолаєва у Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці злочину заздалегідь встановили неподалік місця замаху. Організатори злочину планували використати це відео як підтвердження виконання замовлення.

Зловмисники намагалися знищити цей запис, щоб приховати сліди, проте фахівцям СБУ вдалося його відновити.

"Дякую оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну й злагоджену роботу", - наголосив генпрокурор.

За словами Кравченка, наразі у справі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці працюють над збором нових доказів, встановленням усіх обставин замаху, визначенням ролі кожного учасника та притягненням винних до відповідальності.

Генпрокурор запевнив, що жоден доказ "не залишиться поза увагою слідства".

Замах на Єрмолаєва в Монако

Нагадаємо, увечері 29 червня в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали бізнесмен Єрмолаєв та члени його родини.

За даними слідства, до встановлення вибухового пристрою, який використали для замаху на Єрмолаєва, може бути причетна 39-річна українка Анастасія Березовська. Уже 3 липня Інтерпол оголосив її в міжнародний розшук, однак 7 липня жінку знайшли вбитою під Києвом.