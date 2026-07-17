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Появилось видео покушения на Ермолаева в Монако, доказательство пытались уничтожить

19:59 17.07.2026 Пт
2 мин
Камеру установили заранее, а запись потом пытались уничтожить
aimg Валерий Ульяненко
Появилось видео покушения на Ермолаева в Монако, доказательство пытались уничтожить Фото: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев (росСМИ)
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Специалистам СБУ удалось восстановить ключевое доказательство покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители преступления заранее установили недалеко от места покушения. Организаторы преступления планировали использовать это видео в качестве подтверждения выполнения заказа.

Злоумышленники пытались уничтожить эту запись, чтобы скрыть следы, однако специалистам СБУ удалось ее восстановить.

"Благодарю оперативных работников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу", - подчеркнул генпрокурор.

По словам Кравченко, в настоящее время по делу продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Правоохранители работают над сбором новых доказательств, установлением всех обстоятельств покушения, определением роли каждого участника и привлечением виновных к ответственности.

Генпрокурор заверил, что ни одно доказательство "не останется без внимания следствия".

Покушение на Ермолаева в Монако

Напомним, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали бизнесмен Ермолаев и члены его семьи.

По данным следствия, к установке взрывного устройства, которое было использовано для покушения на Ермолаева, может быть причастна 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Уже 3 июля Интерпол объявил ее в международный розыск, однако 7 июля женщину обнаружили убитой под Киевом.

По делу об убийстве Березовской подозреваемыми проходят сотрудник ГУР Минобороны Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.

Суд уже избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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