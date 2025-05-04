З'явилося перше фото Magura V7. Що відомо про морські дрони, які збили два Су-30

Так, деякі початкові заяви вказували, що використовувався дрон Magura V5, але насправді це був "більший" Magura V7.

"Це перший раз, коли варіант V7 був представлений публіці", - зазначають журналісти.

Magura V7 сильно відрізняється від Magura V5, у нього ширший корпус з великими фіксованими пусковими напрям ними.

"V7 по суті є збільшеною Magura V5, базовою моделлю, використовуваною для тарана ворожих кораблів за допомогою вибухової речовини. Його довжина становить приблизно 8 метрів, тоді як довжина V5 становить 5,5 метрів", - пише видання.

V7 являє собою зрілу можливість порівняно з версією Sea Dragon, яку можна вважати прототипом.

"Вона чистіша і краще продумана. Однак незрозуміло, чи озброєна вона виключно ракетами Sidewinder, чи може нести й іншу зброю", - додається у статті.

Magura V7 має схожі лінії з версією V5, але має змінену форму носа. Ця особливість передбачає поліпшену морехідність, корисну для операцій взимку.

"Її видно з кількома антенами зв'язку і датчиками. Схоже, що у неї немає вибухового заряду в носі через відсутність ударних детонаторів, але це може бути налаштовано", - кажуть журналісти.

Дві американські ракети Sidewinder встановлені на пускових рейках літака, які, мабуть, можуть бути підняті для запуску. Дальність дії та характеристики ракети аналогічні радянським ракетам AA-11 Archer (R-73).

"Бойові дії можуть відбуватися на відстані близько 10 км, хоча на практиці це може бути набагато коротше, ніж у теорії", - уточнює ЗМІ.