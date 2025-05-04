Появилось первое фото Magura V7. Что известно о морских дронах, которые сбили два Су-30

Украина успешно сбила два российских самолета Су-30 в Черном море с помощью морских дронов Magura V7. СМИ раскрыли подробности о них и показали первое фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.
Так, некоторые первоначальные заявления указывали, что использовался дрон Magura V5, но на самом деле это был "более крупный" Magura V7.
"Это первый раз, когда вариант V7 был представлен публике", - отмечают журналисты.
Magura V7 сильно отличается от Magura V5, у него более широкий корпус с большими фиксированными пусковыми направляющими.
"V7 по сути является увеличенной Magura V5, базовой моделью, используемой для тарана вражеских кораблей с помощью взрывчатого вещества. Его длина составляет примерно 8 метров, тогда как длина V5 составляет 5,5 метров", - пишет издание.
V7 представляет собой зрелую возможность по сравнению с версией Sea Dragon, которую можно считать прототипом.
"Она чище и лучше продумана. Однако неясно, вооружена ли она исключительно ракетами Sidewinder или может нести и другое оружие", - добавляется в статье.
Magura V7 имеет схожие линии с версией V5, но имеет измененную форму носа. Эта особенность предполагает улучшенную мореходность, полезную для операций зимой.
"Она видна с несколькими антеннами связи и датчиками. Похоже, что у нее нет взрывчатого заряда в носу из-за отсутствия ударных детонаторов, но это может быть сконфигурировано", - говорят журналисты.
Две американские ракеты Sidewinder установлены на пусковых рельсах самолета, которые, по-видимому, могут быть подняты для запуска. Дальность действия и характеристики ракеты аналогичны советским ракетам AA-11 Archer (R-73).
"Боевые действия могут происходить на расстоянии около 10 км, хотя на практике это может быть намного короче, чем в теории", - уточняет СМИ.
Украинские военные сбили два российских Су-30 в Черном море. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал детали, назвав происшедшее "историческим моментом".
По его словам, чтобы сбить два Су-30 ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7. Истребители были сбиты с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.
Напомним, 2 мая ГУР сбило российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были сбиты два российских самолета.
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