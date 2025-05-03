Зеленський: блискуче збили літак з морського дрона - і є ще один
Українські військові сьогодні "блискуче" збили російський військовий літак з морського дрона та знищили ще один ударами по окупованому Криму.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу", - сказав український президент.
За словами Зеленського, також в результаті українських ударів по окупованому Криму було знищено російські військові склади.
"Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі... Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую", - додав він.
Україна вперше у світі збила літак з морського дрона
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські розвідники знищили російський літак Су-30 з морського дрона Magura V5 неподалік Новоросійська. Це перший випадок у світовій історії, коли авіація була знищена за допомогою морського дрона.
Першими про втрату літака повідомили самі російські пропагандисти. Вони стверджували, що екіпаж Су-30 катапультувався, після чого його врятувало цивільне судно. Згодом про ураження літака офіційно повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Крим був під атакою
Цієї ночі в окупованому Криму чули вибухи та працювала російська протиповітряна оборона. Також, як повідомляли місцеві пабліки, окупанти закривали Кримський міст. У цей час сусідній російський Новоросійськ був під атакою української армії.
Під ранок російська армія відзвітувала, що нібито перехопила багато безпілотників, ракети та морські дрони, якими Сили оборони атакували Новоросійськ. Там наразі знаходиться база Чорноморського флоту РФ.
Зауважимо, що про втрату своїх військових літаків окупанти промовчали.
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