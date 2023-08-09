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З'явилося нове супутникове фото пошкодженого "Оленегорського горняка"

Фото: російський корабель "Оленегірський горняк" (commons wikimedia org User:Kora27)
Автор: Наталія Гурковська

Російський корабель "Оленегірський горняк" після атаки надводними дронами в ніч на 4 серпня знаходиться в плавучому доці Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото, зняте зі супутника, яке публікує "Радіо Свобода".

На новому супутниковому знімку високого дозволу видно ушкоджений внаслідок атаки українського надводного дрона великий десантний корабель "Оленьогірський Гірник".

Відомо, що фото зроблено 8 серпня.

"Корабель відбуксований для ремонту в плавучий док у порту Новоросійська", - пише видання.

Пошкодження "Оленегірського гірника"

У ніч проти 4 серпня біля Новоросійська серйозні пошкодження отримав великий десантний корабель "Оленегірський гірник". Джерела РБК-Україна в Службі безпеки України підтвердили операцію, під час якої корабель окупантів у Чорному морі атакували надводні дрони. На думку спікера ВМС Дмитра Плетенчука, "Оленегірський гірник" може не повернутися до Північного флоту РФ.

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