Появилось новое спутниковое фото поврежденного "Оленегорского горняка"

Российский корабль "Оленегорский горняк" после атаки надводными дронами в ночь на 4 августа, находится в плавучем доке Новороссийска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото, снятое со спутника и публикуемое "Радио Свобода".
На новом спутниковом снимке высокого разрешения виден поврежденный в результате атаки украинского надводного дрона большой десантный корабль "Оленегорский Горняк".
Известно, что фото сделано днем 8 августа.
"Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийска", - пишет издание.
Повреждение "Оленегорского горняка"
В ночь на 4 августа возле Новороссийска серьезные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины подтвердили операцию, в ходе которой корабль оккупантов в Черном море был атакован надводными дронами. По мнению спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, "Оленегорский горняк" может не вернуться в Северный флот РФ.
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