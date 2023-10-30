З'явилось відео наслідків атаки РФ на судноремонтний завод під Одесою

Російська Федерація завдала ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. В результаті цього постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

На опублікованих кадрах можна побачити, що від удару росіян руйнування зазнало приміщення заводу та територія навколо. Також видно, що було вибито вікна та двері, ударною хвилею пошкоджено техніку.

Постраждали чотири працівники заводу, їм надано медичну допомогу.

За попередніми даними, Росія використала для обстрілу ракети по типу "Іскандер".

Удар РФ по судноремонтному заводу під Одесою

Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

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