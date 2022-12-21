З'явилось відео, де Байден заявляє, що ядерна угода з Іраном "мертва"

В мережі з'явилося відео, на якому президент США Джо Байден каже, що ядерна угода з Іраном "мертва", але Вашингтон не буде це офіційно заявляти.

Видання звернуло увагу на відео 20 грудня, хоча воно було знято на початку листопада під час передвиборчого заходу. На ньому жінка, ймовірно, з Ірану, питає, чи може Байден назвати іранську ядерну угоду "мертвою".

"Вона (ядерна угода, - ред) мертва, але ми не збираємося про це оголошувати. Довга історія", - сказав Байден.

У коментарі виданню представник Ради національної безпеки Білого дому підтвердив, що поки що питання іранської ядерної угоди не стоїть на порядку денному і вони "не бачать, щоб найближчим часом були досягнуті домовленості".

