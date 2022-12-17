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Іран досяг найвищих темпів збагачення урану за всю історію країни

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Субота 17 грудня 2022 18:08
Іран досяг найвищих темпів збагачення урану за всю історію країни Фото: Іран досяг найвищих темпів збагачення урану за всю історію країни (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Іран встановив рекорд у темпах збагачення урану. Потужності зі збагачення вдвічі перевищують сумарні рівні з моменту зародження ядерної промисловості в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency.

Під час зустрічі з групою іранських законодавців, голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммед Есламі привітав рішення парламенту ухвалити стратегічні дії щодо знаття санкцій й захисту національних інтересів.

За його словами, рішення парламенту дозволило підвищити рівень збагачення урану таким чином, що потужності зі збагачення наразі вдвічі перевищують показники за всю історію ядерної промисловості.

Есламі додав, що виробництво електроенергії на атомних станціях забезпечило країну економічною вигодою та скоротило споживання викопного палива. Також він переконаний у тому, що розвиток ядерних наук допоможе багатьом іншим галузям, таким як медицина і сільське господарство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Саудівська Аравія закликає активніше діяти проти нарощування Іраном ядерного потенціалу.

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