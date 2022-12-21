Появилось видео, где Байден заявляет, что ядерное соглашение с Ираном "мертво"

В сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден говорит, что ядерное соглашение с Ираном "мертво", но Вашингтон не будет это официально заявлять.

Издание обратило внимание на видео 20 декабря, хотя оно было снято в начале ноября во время предвыборного мероприятия. На нем женщина, вероятно, из Ирана, спрашивает, может ли Байден назвать иранское ядерное соглашение "мертвым".

"Оно (ядерное соглашение, - ред) мертва, но мы не собираемся об этом объявлять. Долгая история", - сказал Байден.

В комментарии изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что пока вопрос иранского ядерного соглашения не стоит на повестке дня и они "не видят, чтобы в ближайшее время были достигнуты договоренности".