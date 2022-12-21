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Появилось видео, где Байден заявляет, что ядерное соглашение с Ираном "мертво"

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден говорит, что ядерное соглашение с Ираном "мертво", но Вашингтон не будет это официально заявлять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.

Издание обратило внимание на видео 20 декабря, хотя оно было снято в начале ноября во время предвыборного мероприятия. На нем женщина, вероятно, из Ирана, спрашивает, может ли Байден назвать иранское ядерное соглашение "мертвым".

"Оно (ядерное соглашение, - ред) мертва, но мы не собираемся об этом объявлять. Долгая история", - сказал Байден.

В комментарии изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что пока вопрос иранского ядерного соглашения не стоит на повестке дня и они "не видят, чтобы в ближайшее время были достигнуты договоренности".

Напомним, что Иран установил рекорд в темпах обогащения урана. Мощности по обогащению в два раза превышают суммарные уровни с момента зарождения ядерной промышленности в стране.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Саудовская Аравия призывает активнее действовать против наращивания Ираном ядерного потенциала.

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ИранДжозеф Байден