З'явилось фото наслідків удару РФ по залізниці у Дніпропетровській області

Перцовський розповів, що в результаті російського обстрілу постраждали троє поранених залізничників.

"Діяли чітко. При оголошенні тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо. Поїзд відновимо, головне - врятовано життя! З колегами зустрінусь особисто найближчими днями, відзначимо за чіткість", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені й пошкодження.

Також ми писали про те, що вечері, 20 січня, росіяни знову вдались до дронової атаки - запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

За даними Повітряних сил Російська Федерація атакувала Україну 131-м безпілотним літальним апаратом типу Shahed й дронами-імітаторами. Зокрема ворог запустив чотири балістичні ракети "Іскандер-М".