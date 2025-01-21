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З'явилось фото наслідків удару РФ по залізниці у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: РФ вдарила по залізниці у Дніпропетровській області (facebook.com Ukrzaliznytsia )
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці вівторка, 21 січня, завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровської області. З'явилось фото наслідків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написав очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

Перцовський розповів, що в результаті російського обстрілу постраждали троє поранених залізничників.

"Діяли чітко. При оголошенні тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо. Поїзд відновимо, головне - врятовано життя! З колегами зустрінусь особисто найближчими днями, відзначимо за чіткість", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені й пошкодження.

Також ми писали про те, що вечері, 20 січня, росіяни знову вдались до дронової атаки - запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

За даними Повітряних сил Російська Федерація атакувала Україну 131-м безпілотним літальним апаратом типу Shahed й дронами-імітаторами. Зокрема ворог запустив чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

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