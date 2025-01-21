РФ вночі запустила чотири "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 21 січня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 131-м безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами. Зокрема ворог запустив чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу росіяни запустили 131 безпілотник із напрямків російських міст Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ, чотири "Іскандери" - із Воронезької області.

До відбиття повітряної атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 72 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській та низці інших областей.

Ще 59 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

"У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вдається до регулярних обстрілів території України. Під час атак терористи застосовують безпілотники, керовані авіаційні бомби, артилерію, ракети різних типів й не тільки. Зокрема під удар потрапляє часто цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян.

Як писала "Укрзалізниця", терористи обстріляли залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення отримали двоє залізничників. Також зафіксовано пошкодження будівлі й рухомого складу.