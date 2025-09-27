Пошкоджені багатоповерхівки та 10 приміщень: кадри наслідків удару по Запоріжжю

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, авто та десять приватних приміщень бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та в.о. мера Регіну Харченко.

В ніч на 27 вересня ворог завдав удару дронами по Запоріжжю. В результаті атаки зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки, машини та нежитлові приміщення. Вибухова хвиля вибила десятки вікон. На місці працюють комунальні служби - закривають вибиті вікна в квартирах, допомагають постраждалим та оглядають територію для безпеки мешканців. Також спеціалісти фіксують масштаб руйнувань.