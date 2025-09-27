ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пошкоджені багатоповерхівки та 10 приміщень: кадри наслідків удару по Запоріжжю

Запоріжжя, Субота 27 вересня 2025 11:25
UA EN RU
Пошкоджені багатоповерхівки та 10 приміщень: кадри наслідків удару по Запоріжжю Фото: наслідки атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Савченко Юлія

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, авто та десять приватних приміщень бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та в.о. мера Регіну Харченко.

В ніч на 27 вересня ворог завдав удару дронами по Запоріжжю. В результаті атаки зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки, машини та нежитлові приміщення. Вибухова хвиля вибила десятки вікон.

На місці працюють комунальні служби - закривають вибиті вікна в квартирах, допомагають постраждалим та оглядають територію для безпеки мешканців.

Також спеціалісти фіксують масштаб руйнувань.

РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників, 70 з яких "Шахеди". Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 27 вересня атакували Запоріжжя дронами. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя. Крім того, зруйновано магазин АТБ.

Раніше ми писали, що 22 вересня Запоріжжя було атаковане КАБами. В результаті обстрілу горіла двоповерхова будівля, 5 автомобілів, а також відомо про трьох загиблих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Атака дронів
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"