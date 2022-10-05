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З’явилися свіжі фото "зниклого" російського підводного човна з торпедами "Посейдон"

Фото: російський підводний човен "Бєлгород" (кадр відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський підводний човен "Бєлгород", який є носієм торпеди "Посейдон", виявили у Баренцевому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про пересування "Бєлгорода". Так, видання La Repubblica з посиланням на розвідку НАТО заявляло, що підводний човен ніколи не виходив з Білого моря, а тепер готується провести випробування в Карському морі.

Проте зображення, отримані Naval News показують, що підводний човен знаходиться в Баренцевому морі, на північ від російського Кольського півострова.

Додамо, що "Посейдон" - це безпілотний підводний апарат, що здатий нести ядерну боєголовку. Найбільша зафіксована потужність випробуваного ядерного заряду торпеди складала 58 мегатонн.

РБК-Україна раніше писало, на що здатна ця "зброя Судного дня".

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що на Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

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