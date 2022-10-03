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НАТО побоюється, що Росія готується випробувати ядерну торпеду "Посейдон", - ЗМІ

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Вашингтон, Понеділок 03 жовтня 2022 10:06
НАТО побоюється, що Росія готується випробувати ядерну торпеду "Посейдон", - ЗМІ Фото: НАТО побоюється, що РФ може випробувати "Посейдон" (кадр відео)
Автор: Наталія Юрченко

У НАТО побоюються, що Росія може вперше випробувати суперторпеду з ядерною боєголовкою "Посейдон". Її часто називається "зброєю Судного дня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За даними видання, розвідка НАТО надіслала союзникам звіт, в якому йдеться про пересування російської підводної ложки "Бєлгород". Вона є носієм "Посейдону".

"В останні дні "Бєлгород" часто згадується в аналізах саботажу газопроводу "Північний потік", оскільки це один із напрямків діяльності, для якого він був розроблений", - йдеться у матеріалі.

Однак розвідка НАТО стверджує, що російський підводний човен ніколи не виходив з Білого моря, а тепер готується провести випробування в Карському морі.

"Зброя Судного дня"

Росія говорила про створення "Посейдона" багато років. Деякі західні країни не вірили у його існування.

Однак у 2015 році російський диктатор Володимир Путін підтвердив розробку цієї зброї. Носієм суперторпеди є підводний човен "Бєлгород". За російськими даними, його вдосконалили, щоб працювати на глибинах, на які не можуть опуститися човни НАТО. Він може провести під водою 120 днів.

Концепція "Посейдона" вважається зразком нової війни. Торпеда із ядерною боєголовкою може проходити під хвилями 10 тисяч кілометрів. Вирізаючись в узбережжя, вона може викликати радіоактивне цунамі, а хвиля - стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес.

Нагадаємо, у липні в Росії заявили, що атомний підводний ракетоносець "Бєлгород" вже передали у використання флоту.

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