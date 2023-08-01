З'явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту

У мережі опублікували нові супутникові знімки з Кримського мосту, який росіяни ремонтують після його пошкодження внаслідок атаки 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter співробітника відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка.

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA — Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023

Атака на Кримський міст

17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - по мосту вдарили надводними дронами.

У Росії назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.