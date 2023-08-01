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Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

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Крым, Вторник 01 августа 2023 12:25
Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста Фото: Крымский мост (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В сети опубликовали новые спутниковые снимки с Крымского моста, который россияне ремонтируют после его повреждения в результате атаки 17 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Атака на Крымский мост

17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, из-за чего дорожное полотно было повреждено. Источники РБК-Украина сообщили, что это последствия работы СБУ совместно с ВМС Украины - по мосту ударили надводными дронами.

В России назвали атаку на Крымский мост "терактом", а также заявили, что смогут починить его не раньше ноября.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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Крим Крымский мост
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