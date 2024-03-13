UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилися супутникові знімки з прикордоння РФ, куди зайшли російські добровольці

Фото: з'явилися супутникові знімки з прикордоння РФ, куди зайшли добровольці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські добровольці 12 березня прорвали кордон з Росією у районі населеного пункту Нехотіївка. З'явилися супутникові знімки з прикордоння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляли бійці добровольчих формувань, вони зайшли на територію РФ у районі пункту пропуску "Нехотіївка" у Бєлгородській області.

скриншот google.com/maps

Міністерство оборони РФ публікувало кадри з нібито Нехотіївки, де, за словами росіян, на українському боці прикордонної зони був пошкоджений танк.

На опублікованих ЗМІ супутникових знімках зафіксовані сліди боїв. Можна побачити дим та вигорілі зони.

 

Що цьому передувало

Вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

 

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Сьогодні, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Детальніше про те, як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниБєлгород