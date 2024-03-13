З'явилися супутникові знімки з прикордоння РФ, куди зайшли російські добровольці

Як повідомляли бійці добровольчих формувань, вони зайшли на територію РФ у районі пункту пропуску "Нехотіївка" у Бєлгородській області.

скриншот google.com/maps

Міністерство оборони РФ публікувало кадри з нібито Нехотіївки, де, за словами росіян, на українському боці прикордонної зони був пошкоджений танк.

На опублікованих ЗМІ супутникових знімках зафіксовані сліди боїв. Можна побачити дим та вигорілі зони.

Що цьому передувало

Вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Сьогодні, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Детальніше про те, як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.