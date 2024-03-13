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Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы

Фото: появились спутниковые снимки из приграничья РФ, куда зашли добровольцы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские добровольцы 12 марта прорвали границу с Россией в районе населенного пункта Нехотеевка. Появились спутниковые снимки с приграничья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщали бойцы добровольческих формирований, они вошли на территорию РФ в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области.

скриншот google.com/maps

Министерство обороны РФ публиковало кадры из якобы Нехотеевки, где, по словам россиян, на украинской стороне пограничной зоны был поврежден танк.

На опубликованных СМИ спутниковые снимки зафиксированы следы боев. Можно увидеть дым и выгоревшие зоны.

 

Что этому предшествовало

Вчера, 12 марта, "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.

Сегодня, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Детальнее о том, как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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