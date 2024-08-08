З'явилися супутникові знімки наслідків удару по складу з озброєнням під Курськом

Передісторія

Минулого тижня, 31 липня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки російських військ під Курськом.

Генштаб наголосив, що бойову роботу вели Військово-морські сили ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами.

Варто додати, що атака відбулася за тиждень до так званого "прориву" кордону у Курській області. Росіяни скаржаться, що нібито українські сили перешли кордон та зайняли декілька населених пунктів Курської області. Йдеться, зокрема, про місто Суджа, де знаходиться газовимірювальна станція, через яку здійснюється транзит російського газу через Україну в Європу.

Крім того, у мережі стверджують, що бої дійшли до селища Коренево за 25 км від Сумської області. Що про це відомо - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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