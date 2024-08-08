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З'явилися супутникові знімки наслідків удару по складу з озброєнням під Курськом

Фото: ЗМІ показали супутникові знімки після удару по складу під Курськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі показали супутникові зображення наслідків удару по складу з озброєнням та технікою під російським Курськом. На фото можна помітити ураження ангарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало супутниковий знімок, на якому можна помітити наслідки удару українських військових по базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ.

Сили оборони України в ніч на 31 липня уразили склад артилерії (військова частина 42699).

Також українські захисники ударили по складу з авіаційним озброєннями біля курської авіабази "Халіно". ЗМІ припускають, що українські сили для атаки могли використати не дрони, а модифіковані протикорабельні ракети "Нептун".

 

 

Передісторія

Минулого тижня, 31 липня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки російських військ під Курськом.

Генштаб наголосив, що бойову роботу вели Військово-морські сили ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами.

Варто додати, що атака відбулася за тиждень до так званого "прориву" кордону у Курській області. Росіяни скаржаться, що нібито українські сили перешли кордон та зайняли декілька населених пунктів Курської області. Йдеться, зокрема, про місто Суджа, де знаходиться газовимірювальна станція, через яку здійснюється транзит російського газу через Україну в Європу.

Крім того, у мережі стверджують, що бої дійшли до селища Коренево за 25 км від Сумської області. Що про це відомо - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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